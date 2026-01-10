Reza Pahlavi chiama lo sciopero generale | Prepariamoci a difendere i centri cittadini

Reza Pahlavi ha invitato i cittadini iraniani a un sciopero generale e a una presenza organizzata nelle piazze, chiedendo una mobilitazione collettiva contro la Repubblica Islamica. In un videomessaggio, figlio dell’ultimo scià di Persia, ha sottolineato l’importanza di difendere i centri cittadini e di unire le forze per promuovere cambiamenti nel paese. L’appello mira a rafforzare la mobilitazione contro il regime iraniano.

Un appello diretto alla mobilitazione totale contro la Repubblica Islamica. Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, ha diffuso questa mattina un videomessaggio online in cui invita i cittadini iraniani a dar vita a uno sciopero generale nazionale e a una presenza prolungata e organizzata nelle piazze del Paese. Secondo quanto riferito dall'emittente pubblica israeliana Kan, Pahlavi ha esortato in particolare i lavoratori dei settori strategici – trasporti, petrolio, gas ed energia – a " interrompere i canali finanziari " del regime, colpendone quello che ha definito un " meccanismo di repressione logoro e fragile ".

