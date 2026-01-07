Iran l’appello di Reza Pahlavi ai militari | Da che parte della storia starai?

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià dell’Iran, ha rivolto un appello alle forze armate e di sicurezza del paese, chiedendo loro di scegliere da quale parte della storia vogliono stare. L’intervento, diffuso sui social media, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, riaccendendo il dibattito sul ruolo delle istituzioni militari iraniane nel contesto politico attuale.

Un appello diretto alle forze armate e di sicurezza iraniane, diffuso attraverso i social network, ha riportato al centro del dibattito internazionale la figura di Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià dell' Iran. Il messaggio, dai toni netti e senza mediazioni, arriva in una fase, segnata da nuove proteste e da una crescente pressione sul sistema di potere della Repubblica Islamica. Figlio di Mohammad Reza Pahlavi, deposto dalla rivoluzione del 1979, Reza Pahlavi vive da decenni in esilio ed è una delle voci più note dell'opposizione iraniana all'estero.

