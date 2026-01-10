Report | M5S ' Rai sospenda collaborazione Cerno con ' Domenica in' '
Il presente report analizza la richiesta del Movimento 5 Stelle di sospendere la collaborazione tra Rai e il giornalista Cerno, in seguito a recenti articoli pubblicati da Il Giornale. Tali pubblicazioni sarebbero state percepite come attacchi alla reputazione di Report, del conduttore Ranucci e dei suoi collaboratori, sollevando questioni sulla correttezza e l’imparzialità nel trattamento delle informazioni.
Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Nelle ultime settimane 'Il Giornale' ha pubblicato articoli fortemente lesivi della reputazione della trasmissione Rai Report, del conduttore Sigfrido Ranucci e dei suoi collaboratori, basati su accuse di 'dossieraggio' prive di riscontri probatori", mentre "il direttore Cerno e 'Il Giornale' hanno adottato toni riconducibili a una campagna di delegittimazione e attacco reputazionale nei confronti di un programma del servizio pubblico, in violazione dei principi deontologici e senza garantire il contraddittorio. La campagna si è intensificata dopo la puntata di Report che ha portato all'attenzione pubblica elementi di prova sulla cosiddetta 'pista nera' delle stragi del '92 ed è stata rilanciata anche da 'Il Tempo', testata della galassia Angelucci. 🔗 Leggi su Iltempo.it
