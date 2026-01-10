Report | Lega ' M5S contro Cerno come scolari Maduro'

Il confronto tra il Movimento 5 Stelle e il direttore de 'Il Giornale' è al centro di un acceso scambio di opinioni. La polemica evidenzia le tensioni politiche e le diverse posizioni all’interno del panorama italiano. In questo contesto, si osservano atteggiamenti che vengono percepiti come poco maturi, paragonabili a comportamenti di studenti. Analizzare questi episodi aiuta a comprendere le dinamiche attuali nel dibattito pubblico.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Quello del M5S contro il direttore de ‘Il Giornale' è un atteggiamento da scolari di Maduro. Cerno e la sua redazione stanno scoperchiando un vaso di Pandora sul quale troppi stanno girando la testa dall'altra parte e che vede la Lega principale vittima. Siamo certi che tutte le altre forze parlamentari saranno al nostro fianco al voto per costituire una commissione d'inchiesta sui dossieraggi che hanno falsato, addirittura compromesso, le carriere di innocenti e falsato le elezioni delegittimando persone e partiti”. Così i parlamentari della Lega in Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

