Il M5S attacca Cerno e il Giornale dopo lo scoop su Report e sul dossieraggio Il centrodestra | No al bavaglio dai valletti di Chavez e Maduro

Il M5S critica Cerno e il Giornale in seguito allo scoop su Report e il dossieraggio, mentre il centrodestra si oppone a ciò che considera un tentativo di censura. La polemica si inserisce nel dibattito sulla libertà di stampa, con le parti coinvolte che difendono le proprie posizioni. La questione evidenzia come, nel panorama politico italiano, il tema dell’indipendenza dei mezzi di informazione continui a essere oggetto di discussione.

Alla sinistra la libertà di stampa esercitata dai giornali di destra proprio non va giù. E questa volta, ad essere finto nel mirino è il direttore del Giornale Tommaso Cerno. "È normale che un giornalista che lavora in Rai, anche se da esterno, utilizzi il giornale che dirige per attaccare e delegittimare un collega dal servizio pubblico? È accettabile che Tommaso Cerno conduca una campagna contro Sigfrido Ranucci usando il proprio ruolo editoriale come arma? È questo il contributo che Tommaso Cerno dà alla Rai? Colpire Ranucci significa colpire Report e quindi la stessa Rai", ha tuonato Dolores Bevilacqua, esponente del Movimento 5 stelle in commissione Vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

