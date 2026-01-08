Da Gasparri al Garante della Privacy prosegue l’assedio a Report Intanto la Cassazione dà ragione a Ranucci | annullata una sanzione dell’Autorità

Sul fronte delle polemiche, si intensificano le tensioni tra istituzioni e Report. Dopo le critiche di Gasparri e il Garante della Privacy, la Cassazione ha annullato una sanzione dell’Autorità, confermando la posizione della trasmissione. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di confronti sul ruolo dell’informazione e sulla gestione delle inchieste legate a questioni storiche e delicate come le stragi del ’92.

Cavalare uno scandalo inesistente, per infangare la trasmissione Report e distogliere l'attenzione dall'inchiesta sulla Pista nera che starebbe dietro le stragi del '92, dove morirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, rilanciata dalla trasmissione d'inchiesta. È il compito che si è assunto Maurizio Gasparri, che anche ieri è tornato ad accusare di dossieraggio il commercialista Gaetano Bellavia (che in realtà è la vittima di un reato) e, de relato, il giornalista Sigfrido Ranucci. Gasparri insiste col dossieraggio di Report. L'infaticabile senatore ha rilanciato le insinuazioni – su una supposta attività di dossieraggio -, forte anche del procedimento aperto due giorni fa contro Bellavia dal Garante per la Privacy (lo stesso del quale Report ha messo seriamente in dubbio l'indipendenza, con una serie di inchieste). Il Garante della Privacy avvia un'istruttoria nei confronti di Bellavia.

Un'altra grande vittoria per Report, confermata dalla Cassazione, contro il Garante della Privacy e l'ennesima querela di Armando Siri della Lega (quello che ha patteggiato la bancarotta fraudolenta). Ennesimo successo per l'Ufficio Legale della Rai e per Rep - facebook.com facebook

