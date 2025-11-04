Report di Meloni FdI | Ranucci ossessionata da noi Gasparri | Qualcuno in alto lo aiuta Il caso Stanzione

Un sottosopra. Giuseppe Conte ed Elly Schlein chiedono le dimissioni del Garante per la Privacy nominato da Giuseppe Conte. E’ ancora caso Report. Il governo Meloni si interroga e separ. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Report di Meloni. FdI: "Ranucci ossessionata da noi". Gasparri: "Qualcuno in alto lo aiuta". Il caso Stanzione

News recenti che potrebbero piacerti

Secondo me, il governo Meloni dovrebbe fare una legge per arrestare Ranucci. Farebbe molto prima. - facebook.com Vai su Facebook

Report, Ghiglia alla Rai: bloccate la puntata sui contatti del Garante con Arianna Meloni. Ranucci: “Gravissimo” - X Vai su X

Report di Meloni. FdI: "Ranucci ossessionata da noi". Gasparri: "Qualcuno in alto lo aiuta". Il caso Stanzione - La Vigilanza Rai audisce mercoledì sera Ranucci sull'attentato, ma la destra vuole interrogare Corsini (che sarà a fianco di Ranucci) e chiedergli quanto costa il pedinamento di Report. Secondo ilfoglio.it

Report, Ghiglia alla Rai: “Bloccate la puntata sui contatti del Garante con Arianna Meloni”. Ma va regolarmente in onda - Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy, ha inviato alla redazione di Report una diffida alla messa in onda nella puntata di questa sera su Rai3 del servizio, anticipato in parte sui socia ... Secondo affaritaliani.it

FdI attacca di nuovo Ranucci. Il conduttore di Report: "Abbiamo editori politicizzati che gestiscono i giornali come manganelli" - Il meloniano Federico Mollicone ha criticato il servizio sulla nomina di Beatrice Venezi al teatro La Fenice: "È giornalismo militante, non d'inchiesta" ... Riporta today.it