Report | Donzelli ' vergognosa richiesta M5S epurazione Cerno'

Il report evidenzia la richiesta di epurazione nei confronti di Tommaso Cerno da parte del M5S, accusato di aver divulgato un'inchiesta su Bellavia, consulente di Report coinvolto in dossieraggi. La vicenda solleva questioni sulla libertà di stampa e sull’indipendenza dei giornalisti, stimolando un dibattito sulla tutela del pluralismo informativo in Italia.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "È vergognosa la richiesta di epurazione dalla Rai formulata dai Cinquestelle nei confronti del direttore del Giornale Tommaso Cerno: la sua colpa sarebbe quella di aver fatto esplodere con un'inchiesta giornalistica il caso Bellavia, un consulente di Report responsabile di numerosi dossieraggi. Capiamo che il loro parametro di libertà di stampa sia quello del loro amico Maduro in Venezuela, ma ci dispiace deluderli: in Italia non funziona così”. Lo afferma Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

