Il M5S all’attacco di Cerno | ha osato fare un’inchiesta su Report La replica | Per fortuna qui non c’è TeleMaduro

Il M5S interviene sulla recente inchiesta di Tommaso Cerno su Report, sollevando critiche sulla libertà di stampa. La senatrice Dolores Bevilacqua, membro della Commissione di Vigilanza, ha risposto alle accuse, sottolineando l’indipendenza del programma e la differenza rispetto a sistemi di controllo meno trasparenti. La discussione evidenzia come il dibattito sulla libertà di informazione rimanga centrale nel contesto politico italiano.

La sinistra della libertà di stampa a senso unico torna a farsi sentire, stavolta per bocca della senatrice M5S e membro della Commissione di Vigilanza Dolores Bevilacqua e contro Tommaso Cerno. La colpa imputata dall’esponente pentastellata al direttore del Giornale è quella di aver dato rilievo all’opaca vicenda dell’intreccio che vede al centro il commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente tanto di alcune procure quanto di Report, accendendo i riflettori sulla scivolosità di questa situazione in odor di dossieraggio che coinvolge una trasmissione del servizio pubblico. Incredibilmente, però, per Bevilacqua il problema non è questo, ma il fatto che Cerno ne parli sul quotidiano che dirige, avendo anche uno spazio in Rai. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il M5S attacca Cerno e il Giornale dopo lo scoop su Report e sul dossieraggio. Insorge il centrodestra: "No al bavaglio. Dai valletti di Chavez e Maduro c'è poco da imparare" - Bignami, Gasparri e Ruspandini fanno quadrato attorno a Cerno: "La libertà di stampa non è a senso unico" ... msn.com