Report | Bignami ' da M5S vergognosa campagna censura contro Cerno'

Il rapporto di Bignami denuncia una campagna di censura da parte del Movimento 5 Stelle contro Cerno, evidenziando come la libertà di stampa venga spesso compromessa da atteggiamenti politici. La questione solleva interrogativi sulla difesa del pluralismo informativo e sul rispetto delle regole democratiche, sottolineando l'importanza di un dibattito libero e indipendente in un contesto politico sempre più complesso.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “I Cinquestelle non si smentiscono mai, la libertà di stampa vale solo quando serve ad attaccare gli avversari politici. Peraltro da chi è amico di Hannoun e sostenitore di Maduro c'era ben poco da aspettarsi. Nuovamente, infatti, il bersaglio della loro censura è Tommaso Cerno colpevole di aver smascherato quel sistema di dossieraggi che vede nella figura del consulente Bellavia il tramite tra Report e le Procure. Tanto è bastato per lanciare la loro vergognosa campagna di censura. A Cerno, di cui sono note e apprezzate il rigore e la professionalità, piena solidarietà e vicinanza”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

