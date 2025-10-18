Attentato a Ranucci nuovo sopralluogo | al vaglio le telecamere analisi Ris su reperti ordigno

(Adnkronos) – Nuovo sopralluogo dei carabinieri a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte della Capitale, dove giovedì sera, alle 22.17, un ordigno rudimentale è esploso davanti casa del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, distruggendo la sua auto. Gli investigatori sono alla ricerca di telecamere, anche nelle zone limitrofe, che possano aver immortalato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Attentato a Ranucci, nuovo sopralluogo: al vaglio le telecamere, analisi Ris su reperti ordigno

