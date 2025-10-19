Attentato a Sigfrido Ranucci nuovo sopralluogo del Ris | al lavoro sui reperti dell' ordigno

Nuovo sopralluogo ieri, sabato 18 ottobre, nella villetta di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, dove giovedì sera, poco dopo le 22, è esploso un ordigno rudimentale piazzato dagli attentatori tra i vasi e il cancello dell'abitazione, che ha distrutto l'auto del giornalista e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Chi ha messo la bomba". Attentato a Sigfrido Ranucci, la rivelazione choc di Roberta Bruzzone in diretta: "Devastante" - facebook.com Vai su Facebook

Dall’attentato a Sigfrido Ranucci agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. In studio Riccardo Iacona, Maria Volpe e Carlo Puca commentano la vicenda e riflettono sulle sfide del giornalismo. Spazio alla satira e alle recenti fasi dell’accordo per Gaza. #TvTalk alle - X Vai su X

Tutte le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci: quattro piste, caccia a un’auto scura - Continuano serratissime le indagini per cercare di chiarire chi abbia posizionato l'ordigno esploso sotto l'auto di Sigfrido Ranucci a casa sua a Pomezia ... Secondo fanpage.it

Attentato contro Sigfrido Ranucci, si indaga su criminalità locale e ultras - Giovedì sera un ordigno ha semidistrutto le auto del conduttore di Report davanti alla sua villetta a Pomezia. Scrive tg24.sky.it

L’attentato a Ranucci è un campanello d’allarme: la stagione buia delle bombe non è finita - E la sua gravità non sta solo nella devastazione delle automobili, ma nella violazione intima di un ... Da ilfattoquotidiano.it