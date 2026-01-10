Referendum giustizia il giudice Tanisi | Nessuna correlazione tra correntismo e problematiche processuali

Il giudice Tanisi ha chiarito che non esiste una correlazione tra il fenomeno del correntismo e le problematiche processuali. Questa dichiarazione si inserisce nel più ampio dibattito sul referendum costituzionale sulla giustizia, che vedrà i cittadini italiani chiamati a esprimersi sulla riforma in programma. L’argomento resta al centro dell’attenzione pubblica, in un contesto di confronto e approfondimento sui temi giudiziari e costituzionali.

LECCE - Non si spegne il dibattito sul referendum costituzionale che chiamerà i cittadini alle urne per pronunciarsi sulla riforma della giustizia. Dopo l’intervento dell’avvocato Luigi Corvaglia, importante esponente del fronte del Sì, pubblicato sei giorni fa su queste pagine, arriva la replica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Referendum e correntismo: le sfide di Elly Schlein Leggi anche: Giustizia, Meloni al Tg1 spegne l’opposizione: “Il referendum sonderà gli italiani, nessuna conseguenza sul governo” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “A proposito del referendum sulla magistratura (e non sulla giustizia)”; Referendum sulla giustizia, l’avvocato Corvaglia: “Votare sì è un’occasione da non perdere”. Referendum Giustizia. Un SI’ “ragionato” per un giudice terzo e imparziale e un pubblico ministero autonomo e indipendente - La convocazione del referendum confermativo sulle norme in materia di ordinamento giurisdizionale, separazione delle carriere dei magistrati e istituzione della Corte disciplinare, pone ciascuna forza ... partitosocialista.it

“A proposito del referendum sulla magistratura (e non sulla giustizia)” - L’intervento del giudice Roberto Tanisi, coordinatore distrettuale di Lecce per il fronte del “no”, finalizzato a smontare le ragioni ufficiali della cosiddetta “separazione delle carriere”, analizzan ... lecceprima.it

REFERENDUM GIUSTIZIA/ Diventare un Comitato, l’errore “politico” che tradisce l’Anm - In vista del referendum la struttura nazionale dell'ANM (e non i suoi singoli esponenti) è diventata un Comitato per il No. ilsussidiario.net

Referendum giustizia, Renzi prende tempo: «La mia scelta sul voto la dirò 7 giorni prima» x.com

Referendum sulla giustizia, i cartelloni del No mandano in tilt il fronte del Sì. E pure gli avvocati si dividono - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.