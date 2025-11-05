AGI - La raccolta firme per il referendum sulla separazione delle carriere è iniziata ieri anche in casa Pd. Il gruppo della Camera ha avviato i lavori, ieri, con le firme di Andrea Casu e della capogruppo Chiara Braga, seguite da quelle di altri deputati e deputate dem. Oggi è il turno dei senatori. Ma non c'è fretta, ripetono fonti parlamentari Pd, "non c'è nessuna corsa contro il centrodestra". Il ragionamento è che, trattandosi di un referendum confermativo, non c'è la necessità di consegnare per primi le firme cosi' da avere voce sulla 'forma' da dare al quesito, magari cercando di orientarlo in una direzione o nell'altra. 🔗 Leggi su Agi.it

Referendum e correntismo: le sfide di Elly Schlein