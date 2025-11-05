Referendum e correntismo | le sfide di Elly Schlein

Agi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La raccolta firme per il referendum sulla separazione delle carriere è iniziata ieri anche in casa Pd. Il gruppo della Camera ha avviato i lavori, ieri, con le firme di Andrea Casu e della capogruppo Chiara Braga, seguite da quelle di altri deputati e deputate dem. Oggi è il turno dei senatori. Ma non c'è fretta, ripetono fonti parlamentari Pd, "non c'è nessuna corsa contro il centrodestra". Il ragionamento è che, trattandosi di un referendum confermativo, non c'è la necessità di consegnare per primi le firme cosi' da avere voce sulla 'forma' da dare al quesito, magari cercando di orientarlo in una direzione o nell'altra. 🔗 Leggi su Agi.it

referendum e correntismo le sfide di elly schlein

© Agi.it - Referendum e correntismo: le sfide di Elly Schlein

Approfondisci con queste news

Elly Schlein. Comunque vada, il referendum sarà un insuccesso - Un tema non certo popolare, su cui una bella fetta del partito è d'accordo con la riforma voluta da Meloni. Si legge su huffingtonpost.it

Referendum, a votare sono stati soprattutto elettori Avs: un messaggio per Elly Schlein - Come ovvio che succedesse, il referendum “all’italiana” è stato boicottato già dalla sua nascita. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Referendum, Schlein: "Più voti che per Meloni". Maggioranza: "Governo rafforzato" - L'affluenza alle urne si è fermata appena sopra il 30%, impedendo il raggiungimento della maggioranza ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Referendum Correntismo Sfide Elly