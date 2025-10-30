Giustizia Meloni al Tg1 spegne l’opposizione | Il referendum sonderà gli italiani nessuna conseguenza sul governo

Nel giorno dell’approvazione definitiva della riforma della giustizia, col passaggio finale al Senato, la premier Meloni al Tg1 mette subito in chiaro all’opposizione che il referendum non determinerà la sorte del governo. “La riforma è una occasione storica per il Paese per avere una giustizia più efficiente e più giusta. Sono norme di buon senso: la separazione delle carriere che significa rafforzare la terzietà del giudice, quindi un processo più giusto, Alta Corte disciplinare che significa che se un giudice domani dovesse sbagliare si assumerà anche, finalmente, la responsabilità, e il sorteggio dei componenti del Csm, che vuol dire liberare la magistratura dalle correnti politicizzate e quindi valorizzare il merito”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giustizia, Meloni al Tg1 spegne l’opposizione: “Il referendum sonderà gli italiani, nessuna conseguenza sul governo”

