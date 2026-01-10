Referendum Bonelli Avs | chiediamo mobilitazione Paese a difesa democrazia

Il referendum rappresenta un momento importante di partecipazione democratica. Bonelli di Avs invita il Paese a una mobilitazione collettiva per tutelare i principi democratici, evidenziando la preoccupazione per una destra che si oppone ai meccanismi di contrappeso fondamentali nelle democrazie. È fondamentale mantenere attenzione e impegno per preservare i valori e le istituzioni democratiche.

Roma, 10 gen. (askanews) – “Noi invitiamo a una grande mobilitazione del Paese in difesa della democrazia perché c’è una destra che non vuole i contrappesi che ci sono in tutte le democrazie. Chi vuole creare impunità, sottoporre al controllo del governo la magistratura che è un organo indipendente da parte nostra ci sarà un secco no per difendere la democrazia e la nostra Costituzione”. Lo ha affermato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce nazionale di Europa Verde arrivando all’evento a Roma di presentazione del Comitato della società civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

