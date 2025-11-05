Riforma giustizia Bonelli Avs | È una truffa che inganna il Paese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 “La destra sta ingannando, come sempre, gli italiani, facendo credere che si tratti di una riforma per rendere più giusta la giustizia. La realtà è un’altra, perché il vero obiettivo della riforma è quello di asservire la magistratura al Governo”, Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

