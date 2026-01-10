Rampini | Donald agisce Xi e Putin impotenti Contano soltanto i rapporti di forza

Il giornalista Rampini analizza la situazione internazionale, osservando come le azioni di Donald Trump abbiano un impatto più significativo rispetto alle risposte di Xi Jinping e Vladimir Putin. Secondo lui, i rapporti di forza sono l’unico elemento che determina gli sviluppi globali, contrariamente a quanto si potrebbe pensare riguardo a possibili incentivi all’espansionismo di Cina e Russia. La sua intervista, in onda su Canale 5, approfondisce questi temi con uno sguardo critico e ponderato.

Il giornalista, da mercoledì in seconda serata su Canale 5: «Falso che la mossa di Donald Trump incentivi l'espansionismo sino-russo. Pechino rivendica Taiwan dal 2012, Mosca ha invaso con Barack Obama e Joe Biden ». Federico Rampini, il risiko geopolitico fluido di questi giorni non aiuta a orientarsi. Se dovessi fissare i punti cardinali del nuovo (dis)ordine mondiale, quali sarebbero? «Primo: in geopolitica i rapporti di forza contano più dei buoni sentimenti. Secondo: usciamo da un trentennio di globalizzazione dove ridurre i costi e massimizzare i profitti era l'imperativo, entriamo nell'era della geoeconomia dove la sicurezza nazionale condiziona le strategie economiche.

