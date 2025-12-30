Sull' Ucraina non contano i buoni sentimenti ma i rapporti di forza

In Ucraina, i sentimenti positivi non bastano; sono i rapporti di forza a determinare gli esiti. Friedrich Merz sottolinea l'importanza di trasparenza e onestà come elementi fondamentali per avvicinarsi a una soluzione pacifica. Per approfondimenti senza paywall, iscriviti gratuitamente alla newsletter

Servono trasparenza e onestà, dice Friedrich Merz, per arrivare alla pace nella martoriata Ucraina. Il cancelliere ha fatto espressamente riferimento alla Russia, per chiarire da quale parte manchino sia la trasparenza sia l'onestà. Ma faremmo un torto all'intelligenza politica di Merz se la questione fosse tutta qui o se gli attribuissimo l'idea che questa crisi può essere risolta attingendo al moralismo e ai buoni sentimenti. Il cancelliere tedesco sa benissimo che a contare sono i rapporti di forza e sta lavorando, senza troppo clamore, per riequilibrarli dopo che l'Europa ha lasciato stare la questione della difesa per troppi anni.

