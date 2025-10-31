Donald vuole sottomettere il governo rosso di Pechino Xi non si staccherà da Putin
Per l’ex ambasciatore Alberto Bradanini, l’Europa è la grande assente nelle trattative. «Non ha sovranità e quindi non esiste. L’arrivo dell’euro ha rovinato il nostro Paese». 🔗 Leggi su Laverita.info
