Ragazzo di 15 anni spogliato e rapinato a Milano le minacce al padre | Se non ci dai 100 euro lo uccidiamo
Un ragazzo di 15 anni è stato vittima di un tentativo di rapina in corso Buenos Aires, Milano, la sera del 21 dicembre. La baby gang lo ha minacciato, chiedendo 100 euro, e ha rivolto minacce al padre del giovane. L’episodio evidenzia le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani nelle aree urbane della città.
Un 15enne è stato sequestrato e rapinato da una baby gang in corso Buenos Aires a Milano la sera del 21 dicembre. La banda ha telefonato al padre del ragazzo intimandogli di versare 100 euro sulla carta prepagata, altrimenti avrebbero ucciso suo figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Rapinato e spogliato, orrore in Italia su un ragazzo di 15 anni: agghiacciante
Leggi anche: Quindicenne ostaggio della baby gang, spogliato, minacciato e rapinato in corso Buenos Aires a Milano: così il padre è riuscito a salvare il ragazzo grazie al cellulare
Milano, 15enne rapinato, spogliato e costretto a prelevare al bancomat: 4 arresti (3 sono minori); “Giù pantaloni e mutande”, quindicenne spogliato in strada dai carabinieri per una perquisizione; Milano, 15enne rapito da una baby gang in corso Buenos Aires: mezzo nudo, costretto a chiamare il padre per ricaricare la carta di credito; Quindicenne spogliato durante un controllo: presentata denuncia contro i carabinieri.
15enne aggredito a Milano in zona Buenos Aires: accerchiato e rapinato. Fermata la baby gang - 15enne aggredito a Milano: il branco lo blocca e prova a estorcergli denaro. mam-e.it
Milano, 15enne aggredito, spogliato e rapinato da una baby gang: quattro arrestati - Minacciato e spogliato di scarpe e giubbotto: un gruppo di 15enni voleva costringere la vittima a prelevare al bancomat. affaritaliani.it
Ragazzo di 15 anni rapinato e sequestrato da una baby gang: "Se non ricarichi la prepagata, lo uccidiamo" - L'hanno obbligato a spogliarsi e a chiamare la famiglia per accedere ai soldi sul suo conto. today.it
A Milano un ragazzo di 15 anni è stato rapito e sequestrato da una baby gang in Corso Buenos Aires. Spogliato di vestiti, scarpe, cellulare e portafoglio, è stato costretto a chiedere un “riscatto” al padre, mentre gli aggressori minacciavano di ucciderlo. La poliz x.com
Il ragazzo di 19 anni, cittadino ecuadoriano, è stato arrestato dai carabinieri. È stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano. È accusato di due episodi di violenza sessuale su minorenni. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.