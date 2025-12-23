Ragazzo di 15 anni spogliato e rapinato a Milano le minacce al padre | Se non ci dai 100 euro lo uccidiamo

Un ragazzo di 15 anni è stato vittima di un tentativo di rapina in corso Buenos Aires, Milano, la sera del 21 dicembre. La baby gang lo ha minacciato, chiedendo 100 euro, e ha rivolto minacce al padre del giovane. L’episodio evidenzia le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani nelle aree urbane della città.

Milano, 15enne aggredito, spogliato e rapinato da una baby gang: quattro arrestati - Minacciato e spogliato di scarpe e giubbotto: un gruppo di 15enni voleva costringere la vittima a prelevare al bancomat. affaritaliani.it

Ragazzo di 15 anni rapinato e sequestrato da una baby gang: "Se non ricarichi la prepagata, lo uccidiamo" - L'hanno obbligato a spogliarsi e a chiamare la famiglia per accedere ai soldi sul suo conto. today.it

A Milano un ragazzo di 15 anni è stato rapito e sequestrato da una baby gang in Corso Buenos Aires. Spogliato di vestiti, scarpe, cellulare e portafoglio, è stato costretto a chiedere un “riscatto” al padre, mentre gli aggressori minacciavano di ucciderlo. La poliz x.com

Il ragazzo di 19 anni, cittadino ecuadoriano, è stato arrestato dai carabinieri. È stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano. È accusato di due episodi di violenza sessuale su minorenni. - facebook.com facebook

