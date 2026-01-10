Raffaella Fico racconta il suo dolore | Ho partorito un bimbo che non potrò stringere a me

Raffaella Fico condivide il dolore per la perdita del bambino che aspettava con il compagno Armando Izzo. La donna ha annunciato di aver perso il suo bambino, un'esperienza difficile che segna profondamente la sua vita. Questo momento rappresenta una prova difficile da affrontare, e la sua testimonianza mira a sensibilizzare sull'importanza del supporto e della comprensione in situazioni di grande dolore.

Raffaella Fico sta vivendo un incubo, dopo aver perso il figlio che attendeva con Armando Izzo, suo nuovo compagno. Ha portato dentro di sé quella nuova vita per cinque mesi, il che ha reso la rescissione del legame ancora più dolorosa. Un tremendo lutto del quale ha parlato nello studio di Verissimo. Raffaella Fico: il dolore per il bimbo perduto. L’ultima intervista concessa a Silvia Toffanin da Raffaella Fico risale a novembre 2025. Allora le aveva spiegato d’essere tremendamente felice e di come la gravidanza proseguisse al meglio. Poi è accaduto l’impensabile e oggi lei prova a ripartire in qualche modo. 🔗 Leggi su Dilei.it

