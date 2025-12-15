Raffaella Fico ha perso il bimbo il messaggio di Armando Izzo | Dolore immenso

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaella Fico e Armando Izzo affrontano un momento di grande dolore dopo aver perso il loro bambino, che attendevano da cinque mesi. La notizia ha scosso i loro fan e il mondo dello spettacolo, segnando un dramma personale per la coppia.

Immagine generica

(Adnkronos) – Dramma per Raffaella Fico e Armando Izzo. La coppia, che aspettava un figlio da 5 mesi, ha annunciato la perdita del bimbo. "Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

Raffaella Fico ha perso il bambino ????????

Video Raffaella Fico ha perso il bambino ????????

raffaella fico ha persoRaffaella Fico ha perso il figlio che aspettava, Armando Izzo: “Ci ha lasciati troppo presto, proviamo immenso dolore” - A dare la triste notizia è stato il suo compagno, il calciatore Armando Izzo: "Resterà per sempre ... fanpage.it

raffaella fico ha persoDramma per Raffaella Fico e Izzo, perso il figlio al quinto mese: "Rispetto per il nostro dolore" - La coppia sta vivendo il momento più buio: la perdita del bambino che aspettavano da cinque mesi. msn.com