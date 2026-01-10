Raffaella Fico il dramma a Verissimo | ‘Ho partorito mio figlio morto a 5 mesi sentito il suo battito fino all’ultimo ‘

Raffaella Fico ha condiviso a Verissimo il dolore per la perdita del suo bambino, nato a cinque mesi e prematuramente scomparso. La sua testimonianza è un racconto intimo e toccante, segnato da emozioni profonde e silenzi carichi di significato. Un’esperienza personale che mette in luce il dolore di una madre e la forza di affrontare un lutto così grande.

Il racconto di Raffaella Fico nello studio di Verissimo. È un'intervista segnata dal dolore, dalla voce rotta e da lunghi silenzi quella rilasciata da Raffaella Fico nello studio di Verissimo. Accolta dall'abbraccio di Silvia Toffanin, la showgirl ha raccontato per la prima volta in televisione la perdita del bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo. Un racconto crudo, intimo, lontano da ogni spettacolarizzazione, che ha restituito tutta la dimensione umana di una tragedia vissuta lontano dai riflettori. "É stato un parto vero, un dolore immenso". Raffaella Fico ha spiegato di aver scoperto la rottura prematura delle acque quando la gravidanza sembrava procedere senza alcun problema.

