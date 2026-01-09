Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Zauchensee 2026 | orario n di pettorale tv

La discesa libera di Zauchensee 2026 si terrà sabato 10 gennaio sulla pista Kälberloch, prima tappa del weekend di Coppa del Mondo femminile. Sofia Goggia, tra le principali protagoniste, partirà con il pettorale numero 1 e l’orario di partenza sarà comunicato poco prima dell’inizio della gara. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire la competizione.

Sofia Goggia è una delle favorite principali per la vittoria alla vigilia della discesa libera di Zauchensee, in programma nella giornata di sabato 10 gennaio sulla Kälberloch come primo atto di un weekend interamente dedicato alla velocità valevole come undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La campionessa olimpica di PyeongChang 2018 spera di tornare sul gradino più alto del podio nella specialità quasi un anno dopo l'ultima volta (il 18 gennaio 2025 a Cortina), ma non sarà semplice fare la differenza in una gara breve che andrà in scena dalla partenza di riserva dopo le problematiche legate al maltempo che hanno condizionato negativamente i training.

Quando parte Sofia Goggia oggi, prima prova discesa Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv - 30) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, evento valido per la Coppa del ... oasport.it

Goggia cerca il primo ruggito stagionale in libera, sfida all’incognita meteo - Sabato 10 gennaio a Zauchensee (Austria) la campionessa bergamasca va a caccia del bersaglio grosso in discesa ... ecodibergamo.it

