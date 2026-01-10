Quando hai finito di fare la doccia chiudi la porta del bagno? Non farlo

Dopo aver concluso la doccia, è comune chiudere la porta del bagno per vari motivi. Tuttavia, lasciarla aperta può migliorare la ventilazione, prevenendo muffe e cattivi odori. Questa scelta semplice influisce sulla qualità dell’aria e sulla manutenzione dell’ambiente. Valutare se mantenere aperta o chiusa la porta dipende dalle esigenze di ventilazione e dal comfort personale.

Terminata una doccia calda, il gesto più naturale per molti è chiudere la porta del bagno per mantenere il calore o per "ordine". In realtà, questa abitudine trasforma la stanza in una pericolosa camera a vapore, creando l'habitat perfetto per la proliferazione di microrganismi e funghi. L'aria satura di umidità, non trovando vie di fuga, si deposita sotto forma di condensa su ogni superficie: piastrelle, specchi, silicone e persino all'interno dei muri, dando inizio al lento ma inesorabile processo di formazione della muffa. La muffa non è solo un problema estetico che macchia le pareti di nero o di verde; è un organismo vivente che rilascia spore invisibili nell'aria.

