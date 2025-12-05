Perché Neymar va in bagno e non chiude mai la porta | un compagno allibito quando lo vede seduto

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexandre Letellier, ex portiere del PSG, ha raccontato cosa ha scoperto un giorno al centro di allenamento del club francese: "Sono andato in bagno, sono entrato e ho visto Neymar seduto sul water. ma con la porta aperta". Poi ha scoperto il motivo per cui lo fa sempre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

