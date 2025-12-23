Medugno racconta | Signorini è entrato in bagno nudo mentre facevo la doccia

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso Signorini scatenato da Corona continua a far parlare. L'ex re dei paparazzi, nell'ultima puntata di Falsissimo, ha svelato nuovi presunti retroscena. Particolari che coinvolgono direttamente anche il titkoker napoletano - ex Grande Fratello - Antonio Medugno che ha querelato Signorini per. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Signorini è entrato in bagno nudo mentre facevo la doccia, un bacio a stampo rubato a forza”: il racconto di Antonio Medugno a Falsissimo. Anche Gabriele Parpiglia querela Corona

Leggi anche: Falsissimo 2: Antonio Medugno racconta la verità su Signorini e il GF – “Non ce la facevo più”

