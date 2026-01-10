Protesta del latte versato I trattori contro Mercosur | Fermate quell’accordo

Una protesta si è svolta ieri a Milano, organizzata da Coapi e Riscatto Agricolo Lombardia, con agricoltori modenesi tra i partecipanti. L’obiettivo è opporsi alla firma dell’accordo tra l’UE e il Mercosur, ritenuto dannoso per il settore agricolo italiano. Gli agricoltori chiedono di sospendere l’intesa, sostenendo che possa favorire la speculazione e danneggiare le produzioni locali con norme diverse.

C'erano anche alcuni agricoltori modenesi alla mobilitazione indetta da Coapi e Riscatto agricolo Lombardia, ieri mattina, a Milano, contro la firma dell' accordo Ue Mercosur, che "aprirebbe le porte a un mercato sudamericano con norme differenti, favorendo la speculazione". I trattori hanno bloccato il traffico arrivando in piazza Duca d'Aosta, dove sono state scaricate balle di fieno ed è stato riversato anche del latte sotto al Pirellone. Da Reggio sono partiti una decina di trattori che si sono uniti a un gruppo proveniente da Lombardia e Piemonte. Hanno partecipato tra gli altri alla manifestazione Bruno Carnevali di San Faustino di Rubiera assieme al giovane Lorenzo Salsi di Novellara, Silvio e Francesco Gozzi di Soliera del comitato Agrifuturo di Reggio-Modena.

