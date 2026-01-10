Protesta dei trattori a Milano dopo accordo Mercosur-Ue agricoltori sversano latte in strada | Traditi dalla Meloni - VIDEO

A Milano, alcuni agricoltori hanno organizzato una protesta con i trattori, sversando latte in strada. La manifestazione nasce in risposta all’accordo Mercosur-Ue, considerato dai partecipanti come una minaccia per le aziende agricole italiane. Gli agricoltori esprimono preoccupazione per le possibili conseguenze di questo accordo, che potrebbe mettere in crisi molte imprese del settore.

"L'accordo manderà in crisi centinaia di migliaia di aziende agricole", raccontano alcuni agricoltori Protesta dei trattori a Milano contro l'accordo Mercosur-Ue, un accordo commerciale di libero scambio tra America Latina e Unione Europea. La protesta si è allargata su tutto il capoluogo lom.

Trattori bloccano il traffico per le vie di Milano e latte versato sotto al Pirellone: la protesta degli agricoltori - Presenti anche vicesegretaria della Lega Silvia Sardone e il senatore del Carroccio e vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ... milanotoday.it

Trattori a Milano, scatta la protesta contro il Mercosur: ecco perché l'accordo spaventa l'Italia - Dalle prime ore della mattina di venerdì 9 dicembre, decine di trattori hanno occupato Piazza Duca d'Aosta a Milano, bloccando il traffico davanti alla sede del Consiglio regionale. leggo.it

Siracusaoggi.it. . La protesta dei trattori - in collegamento Massimo Blandini - facebook.com facebook

#Mercosur, a #Milano flop protesta dei #trattori mentre a Bruxelles si dava ok all’accordo x.com

