Mercosur ok dell’Ue all’accordo Protesta dei trattori anche a Milano

L’accordo tra Mercosur e Unione Europea è stato approvato, segnando un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due regioni. Nel frattempo, anche a Milano si sono svolte proteste di agricoltori con trattori, evidenziando le tensioni legate alle nuove opportunità di mercato e alle sfide del settore agricolo europeo. Un quadro che riflette i cambiamenti e le questioni in corso nel panorama economico e agricolo internazionale.

di Andrea Ropa Mentre i mercati guardano all’America Latina come a una nuova frontiera commerciale, le strade europee tornano a riempirsi di trattori. L’Ue ha dato il via libera a maggioranza qualificata all’ accordo di libero scambio con il Mercosur, sbloccando un dossier rimasto fermo per oltre venticinque anni e aprendo la strada alla firma formale fissata per il 17 gennaio in Paraguay. La decisione è arrivata ieri dalla riunione degli ambasciatori dei Ventisette, dove si è formata la maggioranza nonostante il voto contrario di Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda. L’Italia si è schierata a favore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercosur, ok dell’Ue all’accordo. Protesta dei trattori anche a Milano Leggi anche: Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur Leggi anche: A Bruxelles la protesta dei trattori contro l'accordo Mercosur La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Accordo Mercosur, via libera Ue dopo 25 anni: perché l'Italia ha votato sì x.com L'accordo commerciale tra l'Ue e i Paesi sudamericani del Mercosur sarà firmato il 17 gennaio in Paraguay. Lo ha annunciato su X il ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno. #ANSA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.