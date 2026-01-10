Prospettiva Dante il concorso In gara racconti gialli e polizieschi collegati alla figura del Poeta
Dante.in giallo? "Perché no? Non è forse vero che nella Commedia si trova l’universo? E allora perché Dante stesso non potrebbe tingersi di giallo?" ribatte Giancarlo De Cataldo (nella foto), presidente della giuria di Giallo Dante, il nuovo concorso di narrativa lanciato da Prospettiva Dante. Il solo festival interamente dedicato al Poeta, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, tornerà infatti in scena nella città dantesca per la propria XV edizione dal 16 al 20 settembre e includerà la premiazione dei migliori racconti gialli e polizieschi pervenuti. In linea con lo spirito da sempre coltivato da Prospettiva Dante, il concorso vuole incoraggiare un approccio diverso al Poeta, di cui Ravenna custodisce le spoglie; i racconti dovranno infatti essere collegati alla figura di Dante, al Trecento fiorentino o a personaggi e situazioni della Commedia, con ambientazione e riferimenti danteschi ben delineati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
