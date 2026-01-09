Prospettiva Dante lancia un concorso di narrativa in giallo | in giuria lo scrittore De Cataldo

Dante.in giallo? “Perché no? Non è forse vero che nella Commedia si trova l’universo? E allora perché Dante stesso non potrebbe tingersi di giallo?” ribatte Giancarlo De Cataldo, presidente della giuria di “Giallo Dante”, il nuovo concorso di narrativa lanciato da Prospettiva Dante. Il solo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: “La Stanza 3B”, il ritorno alla narrativa di Marzio Di Mezza: un giallo napoletano

Leggi anche: Lo scrittore De Caro incontra i lettori a Partinico e Palermo: due nuovi appuntamenti letterari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

"Giallo Dante", al via concorso di narrativa ispirato al poeta - Un premio di narrativa per avvicinarsi alla Divina Commedia da una prospettiva inedita, quella del giallo e del poliziesco. adnkronos.com