Dante l’uomo dietro il poeta arriva a Rieti | arte scuola e territorio si incontrano sul palcoscenico

Dopo i successi registrati nel Nord Italia, lo spettacolo “Dante, l’uomo dietro il poeta”, ideato e diretto da Marco Arbau e prodotto dall’ Associazione Culturale Liberarte, approda a Rieti per una tappa che unisce arte, formazione e partecipazione comunitaria. L’appuntamento è per lunedì 11 novembre alle ore 9.00 presso l’ Auditorium Varrone, dove studenti e cittadini potranno assistere a una messinscena che propone un ritratto inedito e profondamente umano del Sommo Poeta. Attraverso un intreccio di recitazione, danza e musiche originali, lo spettacolo conduce il pubblico in un viaggio emotivo alla scoperta dell’uomo Dante, oltre il mito letterario. 🔗 Leggi su Funweek.it