Pronto soccorso in Puglia vertice in Regione | mancano 116 medici nei 37 presìdi

Questa mattina in Regione Puglia si è svolta una riunione tecnica per analizzare la situazione dei pronto soccorso locali. Attualmente, nei 37 presìdi della regione, mancano complessivamente 116 medici, una carenza che mette sotto pressione i servizi di emergenza. La discussione ha avuto l’obiettivo di individuare soluzioni per migliorare l’organizzazione e garantire un’assistenza più efficace ai cittadini.

