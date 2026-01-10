Pronto soccorso in Puglia vertice in Regione | mancano 116 medici nei 37 presìdi

Questa mattina in Regione Puglia si è svolta una riunione tecnica per analizzare la situazione dei pronto soccorso, che attualmente lamentano una carenza di 116 medici distribuiti su 37 presidi. La discussione ha aperto un confronto sulle strategie per migliorare l’efficienza e la copertura delle strutture di emergenza nella regione.

Pronto soccorso presi d'assalto in Puglia. I dati della Regione: 4 accessi su 5 non sono urgenti - Riunione del governatore Decaro con i tecnici della sanità: nei reparti di emergenza mancano 116 medici. lagazzettadelmezzogiorno.it

Allarme Pronto Soccorso, Fimmg Puglia: “Un disastro annunciato. La Regione affronti seriamente l’assistenza territoriale” - La crisi dei pronto soccorso pugliesi, esplosa con il picco dell’influenza stagionale, era ampiamente prevedibile. leccesette.it

San Gavino, notte di paralisi al pronto soccorso: pazienti “a terra” nei corridoi per evitare incidenti x.com

l presidente provinciale dell'Ordine, Bruno Zuccarelli, spiega: "Da settimane assistiamo a un sovraccarico dei Pronto Soccorso, conseguenza diretta dell’ondata influenzale e nel contempo ci troviamo in carenza di medici di medicina generale sul territorio" - facebook.com facebook

