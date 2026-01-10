Pronto soccorso in Puglia vertice in Regione | mancano 116 medici nei 37 presìdi

Questa mattina in Regione Puglia si è svolta una riunione tecnica per analizzare la situazione dei pronto soccorso, che attualmente lamentano una carenza di 116 medici distribuiti su 37 presidi. La discussione ha aperto un confronto sulle strategie per migliorare l’efficienza e la copertura delle strutture di emergenza nella regione.

Questa mattina in Regione si è tenuta una riunione tecnica sulla situazione dei pronto soccorso in Puglia. Il presidente Antonio Decaro ha incontrato i tecnici della sanità per un approfondimento sul sistema dell’emergenza-urgenza, insieme al Dipartimento Salute e all’Aress.In questa prima fase. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Decaro subito al lavoro: riunione fiume su liste d’attesa ed emergenza posti letto in Puglia; Pronto soccorso servizio in sofferenza E il vice sindaco Tanti convoca un vertice.

