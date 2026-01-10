Pronostico West Ham-Qpr | in gioco c’è la panchina

West Ham-Qpr, valida per i 32esimi di finale di FA Cup, rappresenta una partita importante per entrambe le squadre. In palio non ci sono solo i tre punti, ma anche la posizione sulla panchina di Nuno Espirito Santo, tecnico del West Ham. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostici e informazioni su dove seguire l’incontro.

West Ham-Qpr è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Si gioca la panchina Nuno Espirito Santo, tecnico del West Ham. La sua squadra non vince una partita dall’8 novembre e dopo l’ultima sconfitta contro il Nottingham in casa la questione è diventata abbastanza paradossale. Una vittoria contro il Qpr in Fa Cup potrebbe anche abbassare un poco la tensione. Ma la sua squadra deve per forza vincere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci sono dei numeri impressionanti: in tutte le partite che il West Ham ha giocato in casa con questo allenatore non ne è finita una senza che il portiere raccogliesse la palla in fondo al sacco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

