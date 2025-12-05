Pronostico Brighton-West Ham | la marcia in casa riprende subito
Brighton-West Ham è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Contro l’Aston Villa c’è qualcosa che non va per il Brighton. La squadra di Emery è stata una delle pochissime a vincere su questo campo. Lo ha fatto a febbraio dello scorso anno e lo ha fatto nel passato fine settimana, mettendo in questo modo la parola fine a una striscia di imbattibilità interna che durava, appunto, da quel giorno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma il Brighton ha subito l’occasione per rifarsi e rimettere, quindi, a posto le cose. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pronostico Brighton-West Ham: in difesa si “balla” troppo - West Ham è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Come scrive ilveggente.it
Pronostico Manchester United vs West Ham – 4 Dicembre 2025 - West Ham, sfida valida per la Premier League del 4 Dicembre 2025 alle 21:00. Segnala news-sports.it
Pronostico West Ham Brighton Premier League: live streaming TV e formazioni - Domani pomeriggio, alle ore 16:00, al London Stadium sfida salvezza tra West Ham e Brighton, valida per la venticinquesima giornata di Premier League. Scrive tuttomercato24.com
West Ham-Brighton, il Goal è una certezza: il pronostico - Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Da gazzetta.it
Pronostico West Ham vs Liverpool – 30 Novembre 2025 - Liverpool del 30 Novembre 2025 alle ore 15:05 in Premier League promette intensità e contenuti tecnici di alto livello. news-sports.it scrive