Pronostico Brighton-West Ham | la marcia in casa riprende subito

Brighton-West Ham è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Contro l'Aston Villa c'è qualcosa che non va per il Brighton. La squadra di Emery è stata una delle pochissime a vincere su questo campo. Lo ha fatto a febbraio dello scorso anno e lo ha fatto nel passato fine settimana, mettendo in questo modo la parola fine a una striscia di imbattibilità interna che durava, appunto, da quel giorno. Ma il Brighton ha subito l'occasione per rifarsi e rimettere, quindi, a posto le cose.

