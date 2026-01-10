Pronostico Udinese-Pisa | meglio in trasferta che in casa

L'incontro tra Udinese e Pisa, in programma sabato alle 15:00, apre la ventesima giornata di Serie A. In questa analisi si analizzeranno le statistiche, le probabili formazioni e le notizie principali, offrendo un quadro completo per comprendere meglio il confronto. Una panoramica utile per chi desidera seguire la partita, disponibile anche in streaming e in diretta tv.

Udinese-Pisa è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il solito Zaniolo – l'ex Roma è già a quota 5 gol in campionato – ed Ekkelenkamp mercoledì scorso hanno fatto ritrovare il sorriso al tecnico dell' Udinese Kosta Runjaic. I bianconeri non vincevano da metà dicembre, da quell'1-0 contro il Napoli campione d'Italia che aveva fatto sognare i tifosi friulani. Da allora, invece, quasi solo delusioni. Prima la pesante sconfitta di Firenze, con conseguente decisione da parte della società di mandare la squadra in ritiro anche nel giorno di Natale, poi il pareggio raggiunto in extremis con la Lazio ed infine il ko di misura a Como.

