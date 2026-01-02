Pronostico Genoa-Pisa in trasferta cambia tutto | questo segno ingolosisce

Il match tra Genoa e Pisa, valido per la diciottesima giornata di Serie A, si svolge sabato alle 15:00. Analizzeremo le statistiche, le formazioni e le ultime notizie per offrire un pronostico obiettivo. La partita si presenta come un'importantissima occasione per entrambe le squadre di ottenere punti fondamentali in campionato. Di seguito, tutte le informazioni utili su orari, diretta tv e streaming.

Genoa-Pisa è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Genoa e Pisa si ritrovano di fronte quasi tre anni dopo. L’ultimo precedente risale a gennaio 2023, ma il campionato in cui militavano entrambe era quello di Serie B (per la cronaca, a Marassi terminò 0-0). E l’obiettivo di rossoblù e nerazzurri, oggi, è quello di non tornarci, in cadetteria: sfida ardua, visto che quando siamo praticamente arrivati al giro di boa sia liguri che toscani sono impelagati nella lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

