Meglio in trasferta che al Mapei Il Sassuolo in casa deve ritrovarsi
Il rendimento del Sassuolo in trasferta si avvicina a quello in casa, con un punto di differenza. La squadra ha raccolto 11 punti fuori casa e 10 in casa, evidenziando una certa costanza nelle prestazioni. Per migliorare la classifica, è importante che i neroverdi trovino la propria quadratura anche in casa, dove finora hanno incontrato alcune difficoltà.
di Stefano Fogliani SASSUOLO La differenza, a conti fatti, è solo un punto. Ma pesa: racconta la differenza di rendimento tra il Sassuolo casalingo (10 punti in 8 gare) e quello da trasferta (11 in 8) e se non dice tutto, dice comunque molto. Ne aveva convenuto anche Fabio Grosso che, interpellato in merito alla vigilia di Sassuolo-Torino, aveva detto che "quel punticino potrebbe cambiare la risposta: in realtà, si tratta ancora di dati relativi". Vero, anche perché il punticino è rimasto tale anche dopo la sconfitta interna contro il Torino e suggerisce come il Mapei Stadium, fin qua, per i neroverdi sia tuttaltro che un fortino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
