Pronostico Como-Bologna | la vendetta è servita

Como-Bologna è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La campagna acquisti effettuata in estate, in cui il club non ha certo badato a spese, e la permanenza di Cesc Fabregas nonostante le numerose avances dell’Inter facevano presagire un possibile salto di qualità da parte del Como. Solamente i più ottimisti, tuttavia, potevano ipotizzare che i lariani chiudessero il girone d’andata al sesto posto in classifica e a sole tre lunghezze dalla zona Champions League. La Juventus quarta, per intenderci è a +3 da Nico Paz e compagni, che rispetto ai bianconeri devono anche recuperare una partita (quella con il Milan, rinviata a dicembre per via dell’impegno dei rossoneri in Supercoppa Italiana in Arabia). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

