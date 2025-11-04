Lakers vendetta servita a Portland | 123–115 ai Blazers e serie stagionale sull’1-1
I Los Angeles Lakers si riprendono subito il maltolto: nella notte italiana espugnano il Moda Center battendo i Portland Trail Blazers 123–115, riequilibrando la serie stagionale dopo lo scivolone casalingo di fine ottobre. Vittoria matura: attacco pulito, gestione lucida nel quarto periodo e rimbalzi difensivi tenuti sotto controllo. La partita. Primo tempo a elastico, poi L.A. trova continuità con conclusioni dalla media e dal perimetro. Nel finale, i gialloviola amministrano i possessi chiave, restano freddi in lunetta e chiudono i conti sul 123–115. Protagonisti. Deandre Ayton dominante vicino al ferro: 27 punti e impatto costante a rimbalzo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Altre letture consigliate
GOT THE REVENGE Non sbagliamo il secondo appuntamento della stagione, distruggendo i T-Wolves alla Crypto per la prima vittoria stagionale 128-110, è una prima piccola vendetta su Ant e compagni dopo lo sweep subito ai playoff 2025 Frutto di una - X Vai su X
Maxey ne segna 43, Philly stende i Lakers. I Bucks cadono a Portland - Tyrese Maxey stende i Lakers, Deni Avdija rovina il ritorno a Portland di Dame Lillard in maglia Bucks. Secondo gazzetta.it