I Los Angeles Lakers si riprendono subito il maltolto: nella notte italiana espugnano il Moda Center battendo i Portland Trail Blazers 123–115, riequilibrando la serie stagionale dopo lo scivolone casalingo di fine ottobre. Vittoria matura: attacco pulito, gestione lucida nel quarto periodo e rimbalzi difensivi tenuti sotto controllo. La partita. Primo tempo a elastico, poi L.A. trova continuità con conclusioni dalla media e dal perimetro. Nel finale, i gialloviola amministrano i possessi chiave, restano freddi in lunetta e chiudono i conti sul 123–115. Protagonisti. Deandre Ayton dominante vicino al ferro: 27 punti e impatto costante a rimbalzo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Lakers, vendetta servita a Portland: 123–115 ai Blazers e serie stagionale sull’1-1