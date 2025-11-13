Donnarumma la vendetta è servita | Luis Enrique zittito
La vendetta è un piatto che va servito freddo e per Donnarumma sembra proprio arrivato il momento. Luis Enrique è rimasto senza dire una parola. Certe separazioni, anche quando sembrano inevitabili, lasciano cicatrici profonde. L’addio di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain è uno di quei casi in cui il tempo, anziché lenire, sembra acuire il rimpianto. Il portiere italiano, approdato in estate al Manchester City, ha trovato la serenità e la fiducia che in Francia erano progressivamente venute meno. Dopo l’arrivo di Lucas Chevalier e le dichiarazioni di Luis Enrique sul nuovo corso tra i pali, l’ex rossonero aveva scelto di voltare pagina e ripartire in un contesto tecnico più adatto alle sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
