Prolungata l' allerta meteo gialla per mareggiate sulla costa toscana

L’allerta meteo gialla per mareggiate sulla costa toscana resta in vigore, interessando ancora in queste ore le zone costiere e l’Arcipelago. Le condizioni del mare continuano a essere soggette a variazioni, richiedendo attenzione e prudenza. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti delle autorità e di adottare le misure di sicurezza necessarie per tutelare la propria incolumità durante questo periodo.

E' ancora interessata in queste ore da residue mareggiate tutta la costa toscana, compreso l'Arcipelago. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di oggi, sabato 10 gennaio. Per quanto riguarda le zone interne invece.

