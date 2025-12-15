Rischio idrogeologico mareggiate e vento | allerta meteo gialla sulla costa sud toscana

Un'onda di maltempo si avvicina alla costa sud toscana, portando con sé rischio idrogeologico, mareggiate e vento. La perturbazione atlantica prevista per martedì 16 dicembre interesserà la regione, con piogge deboli già in atto dal pomeriggio del 15 dicembre. È stato emesso un allerta meteo gialla per la zona, indicando possibili criticità nelle prossime ore.

