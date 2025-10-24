Maltempo mareggiate sulla costa centro-settentrionale | prolungata l' allerta meteo
E' stata prorogata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta meteo gialla per rischio mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago fino alle ore 13 di domani sabato 25 ottobre.Nella notte le onde alla Gorgona hanno raggiunto i 5,5 metri di altezza, adesso in calo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
