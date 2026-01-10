Progetto Pop up Finanziamento dalla Regione

Il progetto Pop Up, promosso dal Comune di Chiusi, ha come obiettivo la riqualificazione di spazi commerciali sfitti attraverso l’assegnazione gratuita di locali per avviare nuove attività. Dopo due anni di attività, la Regione Toscana ha riconosciuto l’importanza dell’iniziativa, assegnando un finanziamento di 42.000 euro alla cittadina etrusca. Questo sostegno rafforza l’impegno del territorio nella rigenerazione degli esercizi di prossimità e nello sviluppo economico locale.

Il progetto Pop Up, che vede da due anni il Comune di Chiusi capofila in Toscana per l'assegnazione gratuita, nei primi mesi di attività, di spazi commerciali sfitti, ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Regione che ha destinato 42mila euro alla cittadina etrusca per la partecipazione al bando finalizzato alla rigenerazione degli esercizi di prossimità. Un risultato, ricordano dalla giunta, "che affonda le sue radici in un percorso avviato nel 2024, quando l'amministrazione ha creduto con convinzione nel progetto Pop Up. Lo stesso assessore regionale al commercio Leonardo Marras, intervenuto all'inaugurazione del progetto, aveva annunciato che Chiusi sarebbe stato preso come esempio per la realizzazione di un bando pensato per la rigenerazione urbana.

