Promozione e marketing Palazzo Mancini ottiene il finanziamento dalla Regione per il progetto Cattolica Welcome

Riminitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cattolica si aggiudica un altro finanziamento regionale dopo quello per il piano di sicurezza e riqualificazione sul Parco della Pace. Si tratta del progetto “Cattolica Welcome – la Regina dell’Accoglienza della Romagna” che la Regione Emilia-Romagna ha ammesso al finanziamento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Promozione Marketing Palazzo Mancini