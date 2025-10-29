Promozione e marketing Palazzo Mancini ottiene il finanziamento dalla Regione per il progetto Cattolica Welcome
Il Comune di Cattolica si aggiudica un altro finanziamento regionale dopo quello per il piano di sicurezza e riqualificazione sul Parco della Pace. Si tratta del progetto “Cattolica Welcome – la Regina dell’Accoglienza della Romagna” che la Regione Emilia-Romagna ha ammesso al finanziamento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sotto il profilo del marketing e della promozione del marchio, non si può che rilevare come la nuova proprietà del ACR Messina sia partita fortissimo, lanciando diverse iniziative che puntano a spingere sull'appartenenza, anche colpendo l'opinione pubblica Vai su Facebook