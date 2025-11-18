Montevescovado completamento dei fabbricati C e D | il finanziamento dalla Regione
Si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa dedicata al progetto di completamento dei fabbricati C e D nel comparto Montevescovado a Nocera Inferiore, un intervento strategico co-finanziato dalla Regione Campania e destinato a incidere in modo significativo sulla riqualificazione dell’area.I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
NOCERA INFERIORE, A MONTEVESCOVADO IL PIANO DI RIGENERAZIONE ACER Si è tenuta stamattina, lunedì 17 novembre 2025 alle ore 9:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore... Vai su X